Tedenski pregled - svet od 12. do 18. 1.

Ljubljana, 19. januarja - Ameriški predsendik Donald Trump je minuli teden razburil svet s žalitvijo afriških držav in Haitija. Na Kosovu je bil ubit zmeren srbski politik, papež pa se je na turneji po Čilu in Peruju posvetil staroselcem. Bruselj je medtem predstavil prvo strategijo za boj proti plastičnim odpadkom. Neurja v Zahodni Evropi so odnesla 12 življenj.