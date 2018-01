Slovenska literatura se predstavlja v Indiji

New Delhi, 12. januarja - Slovenija se te dni predstavlja na knjižnem sejmu World Book Fair v New Delhiju, ki je največji mednarodni knjižni sejem v tem delu Azije. Javna agencija za knjigo RS (Jak) se je pridružila skupini evropskih držav, ki so opremile evropski paviljon, saj sejem v fokus postavlja EU kot regijsko gostjo.