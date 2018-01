Gorenje bo predstavilo oceno lanskega poslovanja in načrte

Ljubljana/Velenje, 12. januarja - Gorenje bo danes objavilo oceno poslovanja v letu 2017 in načrte za leto 2018. Družba je novembra ob objavi devetmesečnih rezultatov in nato še pred koncem leta opozorila, da v letu 2017 vseh zastavljenih ciljev ne bo dosegla in da je dobiček ogrožen.