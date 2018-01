Francoska policija našla del roparskega plena iz hotela Ritz

Pariz, 11. januarja - Francoska policija je našla del draguljev in luksuznih ur, ki so jih oboroženi roparji v sredo ukradli iz prestižnega pariškega hotela Ritz, je za francosko tiskovno agencijo AFP danes povedal vir v francoski policiji. Dva domnevna roparja sta še na begu in ju policija še išče.