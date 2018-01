Vlada v DZ pošilja predlog zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

Ljubljana, 11. januarja - Vlada je danes potrdila besedilo predloga zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Z njim želi zagotoviti boljše preverjanje ohranjanja njihove strokovne usposobljenosti, zagotoviti smernice, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, in uvesti širši nabor sankcij, ki so mogoče, če svojega dela ne opravljajo dovolj vestno.