Predstavništvo slovenskega gospodarstva v Iranu le še z dvema članoma

Ljubljana, 14. januarja - Slovenska podjetja Comita, Duol, Iskratel in Riko so v začetku leta 2016 v Teheranu odprla skupno predstavništvo slovenskega gospodarstva. Kljub zelo optimističnim napovedim sta danes v njem le še Iskratel in Riko. V Duolu so za STA pojasnili, da so se z iranskega trga v celoti umaknili predvsem zaradi slabe zunanje likvidnosti države.