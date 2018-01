Delo: Digitalni stalinizem (11. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Do zdaj so se Kitajci sami odločali, ali bodo postali del algoritma absolutne avtoritarnosti. Prebivalci Kitajske ob popolni digitalizaciji življenja ne bodo imeli več izbire - ali biti del digitalnostalinističnega algoritma ali vegetirati zunaj vseobsegajočega in ostanke osebne svobode goltajočega sistema, piše Boštjan Videmšek v Delu.