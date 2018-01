Trump vztraja, da je pariški podnebni sporazum nepošten do ZDA

Washington, 11. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je na novinarski konferenci z norveško premierko Erno Solberg vztrajal, da je pariški podnebni sporazum škodljiv in nepošten do ZDA. Mimogrede je sicer namignil, da si lahko predstavlja, da bi se ZDA vrnile k sporazumu, a hkrati zagotovil, da se to ne bo zgodilo.