Kopitar ponovno izbran za all-star vikend v NHL

New York, 10. januarja - Ekipa Los Angeles Kings pošilja na all-star vikend najboljši igralcev severno-ameriške poklicne hokejske lige NHL, ki bo 27. in 28. januarja v Tampi na Floridi tri svoje hokejiste, med njimi slovenskega asa Anžeta Kopitarja, ki ga je v karieri tako že četrtič doletela ta čast. Doslej je bil izbran v letih 2008, 2011 in 2015.