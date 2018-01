Na vladni mizi zakonski predlog o strokovnih pomočnikih sodišča

Ljubljana, 11. januarja - Vlada bo danes obravnavala tudi predlog novele zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Novela na sistemski ravni ureja statusna vprašanja teh oseb, ki so strokovni pomočniki sodišča in del pravosodnega sistema. Predlagane rešitve sledijo potrebam po statusni posodobitvi tega področja, cilj pa je krepitev pravne varnosti.