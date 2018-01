Slovensko olimpijsko baklo so prvi sprejeli v Mojstrani

Mojstrana, 10. januarja - Slovenska olimpijska bakla je po torkovem prižigu v Ljubljani začela svojo pot po Sloveniji. Danes so jo kot prvi pričakali v Mojstrani, ki je poznana po zelo velikem številu olimpijcev. Med nosilci bakle sta bila dobitnika olimpijske medalje Jure Košir in Alenka Dovžan, ki sta izpostavila pomen olimpizma in zaželela srečo letošnjim olimpijcem.