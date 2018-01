Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da bo predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker v Bruselj povabil slovenskega in hrvaškega premierja na pogovore o izvajanju arbitražne razsodbe, da slovenski inšpektorji hrvaškim ribičem še niso izdali nobene kazni, in da je Hrvaška zaradi tihotapljenja drog prijela slovenskega državljana.