Oprah Winfrey bi na volitvah trenutno gladko premagala Donalda Trumpa

New York, 10. januarja - Konservativni inštitut Rasmussen je vzel resno ugibanja o morebitni predsedniški kandidaturi Oprah Winfrey, ki so narasla po njenem nedeljskem govoru na podelitvi zlatih globusov, in je izvedel anketo, ki ugotavlja, da bi temnopolta televizijska zvezdnica v tem trenutku dobila 48 odstotkov podpore, Donald Trump pa 38 odstotkov.