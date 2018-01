Bruselj želi po brexitu povečati proračun EU

Bruselj, 10. januarja - Evropska komisija želi po brexitu povečati proračun EU. Ta sedaj znaša približno odstotek bruto domačega proizvoda EU, po letu 2020 pa naj bi po načrtih komisije znašal od 1,1 do 1,19 odstotka BDP. To povečanje je potrebno za pokritje dveh vrzeli: prihodkovne zaradi brexita in odhodkovne zaradi novih prioritet, kot so migracije in varnost.