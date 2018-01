Bobri se bodo v deseti izdaji posvetili poeziji

Ljubljana, 10. januarja - V Ljubljani bo od 20. januarja do 8. februarja potekal ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V deseti izdaji se bo posvetil poeziji, program pa bo potekal tudi v Domžalah in Sežani. Odprtje bo tradicionalno potekalo v Slovenskem mladinskem gledališču in bo posvečeno poeziji Toneta Pavčka. Skupaj bo festival ponudil 170 dogodkov.