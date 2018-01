Catherine Deneuve brani pravico moških do zapeljevanja žensk

Pariz, 10. januarja - Francoska igralka Catherine Deneuve se je podpisala pod pismo, ki brani pravico moških do zapeljevanja žensk in zavrača pretirano "puritanstvo", ki so ga sprožili škandali zaradi spolnega nadlegovanja, zlasti s primerom ameriškega producenta Harveyja Weinsteina. Pod odprto pismo se je podpisalo sto bolj ali manj znanih Francozinj.