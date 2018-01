Morje ob slovenski obali se zvišuje hitreje od globalnega trenda

piše Mitja Volčanšek

Ljubljana, 13. januarja - Med letoma 1961 in 2016 se je srednja višina morja ob slovenski obali zvišala za okvirno 10 centimetrov, v zadnjih 20 letih pa se višina morja ob slovenski obali in v Jadranu zvišuje hitreje od evropskega in globalnega trenda, ugotavljajo na Arsu. Brez infrastrukturnega prilagajanja lahko tako ob koncu stoletja pričakujemo vsakodnevna poplavljanja.