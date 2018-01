Mjanmarsko sodišče bo sodilo novinarjem zaradi izdajanja državnih skrivnosti

Yangon, 10. januarja - Mjanmarsko sodišče je danes potrdilo obtožnico proti dvema novinarjema agencije Reuters, ki sta bila prijeta prejšnji mesec, in jima bo sodilo zaradi izdajanja državnih skrivnosti, je danes sporočil njun odvetnik. Pri sebi naj bi imela dokumente o vojaških načrtih, ki so pripeljali do izgona več kot 650.000 pripadnikov manjšine Rohingya.