V svetu pozdravljajo pogovore Pjongjanga in Seula

Bruselj/Washington/New York, 9. januarja - V svetu pozdravljajo prve pogovore med Severno in Južno Korejo na visoki ravni po dveh letih. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini jih je označila kot opogumljajoč signal, podobno so sporočile tudi Kitajska, Rusija, ZDA in Združeni narodi. Upajo, da to pomeni korak do dialoga, miru in denuklearizacije Korejskega polotoka.