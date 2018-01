V Libercu brez zmagovalca, Finci boljši od Čehov

Ljubljana, 9. januarja - Hokejisti v ligi prvakov so odigrali prvi polfinalni tekmi. V Libercu so se domači Bili Tygri s švedsko ekipo Växjö Lakers iz razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0, 0:1, 1:0), na drugi tekmi pa so finski Jyväskylä premagali češki Ocelari Trinec s 4:2 (0:1, 4:0, 0:1).