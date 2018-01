V Mariboru na ogled dela Ludvika Pandurja

Maribor, 10. januarja - Figura in njena razsežnost je naslov razstave del akademskega slikarja Ludvika Pandurja, ki jo odpirajo ob 18. uri v Galeriji Media Nox v Mariboru. Razstavo sta pripravila oddelek za umetnostno zgodovino mariborske filozofske fakultete in Mladinski kulturni center Maribor. Zajema tudi nekatera umetnikova manj znana in tudi še ne razstavljena dela.