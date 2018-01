Gantar kritičen do predloga zakona o zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 9. januarja - Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki sta ga konec decembra uskladili ministrstvi za zdravje in finance, je zdaj na mizah koalicijskih strank. Usklajevale ga bodo prihodnji teden. Tomaž Gantar (DeSUS) je zelo kritičen do vsebine predloga zakona, ocenil pa je tudi, da primanjkuje časa za iskanje sprejemljive rešitve.