Odslovljeni šef ruskega športa Mutko se je pritožil

Lozana, 9. januarja - Namestnik predsednika ruske vlade Vitalij Mutko bo obsodbo, ki mu zaradi vpletenosti v državno vodeni in sponzorirani doping dosmrtno prepoveduje ukvarjanje in sodelovanje v mednarodnem športu, izpodbijal na športnem razsodišču v švicarski Lozani. Mutko je uradno vložil pritožbo, s katero želi oprati svojo in čast ruskega športa.