Smučarke skakalke na tekme v Rašnov v začetku marca

Oberhofen, 9. januarja - Mednarodna smučarska zveza je konec decembra zaradi pomanjkanja snega in neugodne vremenske napovedi odpovedala ženski tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v romunskem Rašnovu, ki bi morali biti na sporedu 6. in 7. januarja. Fis je zdaj sporočila, da bodo omenjene odpadle tekme v Romuniji na sporedu v začetku marca, natančneje 3. in 4.