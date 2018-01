13 dni do OI - tradicionalna južnokorejska glasba

Ljubljana, 26. januarja - Iz Južne Koreje so mednarodnemu občinstvu poznani predvsem k-pop glasbeni izvajalci, kot na primer Psy. V Sloveniji pa smo imeli v minulih letih priložnost prisluhniti tudi nekaterim priznanim glasbenikom iz te dežele, denimo glasbeniku Kimu Duk Sooju, ki s skupino oživlja tradicionalno glasbo samulnori, in vokalistki Youn Sun Nah.

Lani je ob 25. obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Južno Korejo v Cankarjevem domu s skupino Samulnori gostoval Kim Duk Soo. Skupina štirih dinamičnih glasbenikov je predana izvajanju in ohranjanju tradicionalne korejske glasbe in plesa, prav tako poimenovane samulnori. Prav po zaslugi zasedbe Kima Duk Sooja je glasba samulnori na korejski glasbeni sceni doživela renesanso in zaslovela tudi po svetu. Med instrumenti, na katere igrajo, je janggu - boben v obliki peščene ure.

Že leta 2013 pa se je v CUK Kino Šiška ustavila mednarodno priznana južnokorejska vokalistka z domicilom v Franciji Youn Sun Nah. Ta podpisuje devet studijskih albumov, v Ljubljani pa je predstavila osmi studijski izdelek Lento. Zelo hvaljena sta tudi njena albuma Voyage (2009) in Same Girl (2010), lani pa je večkrat nagrajena pevka izdala album She Moves On. "Čudež", "izjemno umetniško delo", "čarobno", "pevka svetovnega formata" - to je le nekaj odzivov na njene albume. Kot zanimivost velja omeniti, da je priredila tudi skladbo Metallice Enter Sandman.

V sklopu festivala Oddaljene kulture, ki je bil leta 2012 posvečen korejski kulturi, pa so v Cankarjevem domu med drugimi gostovali spektakularna južnokorejska tolkalna skupina Dulsori, ki si prizadeva za oživitev starodavnih korejskih praznovanj, vendar v duhu sodobnega časa, ter violinistka Ye-Eun Choi, ki velja za eno najbolj obetavnih in nadarjenih violinistk na svetu.