Naročnikom zelenega javnega naročanja na voljo novi primeri okoljskih zahtev

Ljubljana, 9. januarja - Naročnikom zelenega javnega naročanja so odslej na posebni spletni povezavi na voljo novi primeri okoljskih zahtev in meril za vseh 20 predmetov zelenega javnega naročanja, objavljene so tudi kontaktne točke v pomoč naročnikom. To je predvidela nova uredba o zelenem javnem naročanju, ki je sicer začela veljati z januarjem.