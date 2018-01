Britanski ministri po škandalu podvrženi novim pravilom obnašanja

London, 9. januarja - Britanski ministri bodo po vrsti škandalov v Westminstrski palači v prihodnje podvrženi novim pravilom glede neprimernega obnašanja in nadlegovanja, je danes sporočil tiskovni predstavnik premierke Therese May. Po ponedeljkovem preoblikovanju vlade je Mayeva danes že obvestila nov kabinet o posodobljenem kodeksu obnašanja in ravnanju ministrov.