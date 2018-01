Vreme: Ponoči bodo padavine od zahoda slabele

Ljubljana, 9. januarja - Popoldne bo deževalo v večjem delu države, ponekod bo zagrmelo. Meja sneženja bo sprva okrog 1600 metrov nad morjem, zvečer pa se bo v severni Sloveniji spustila do okoli 900 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.