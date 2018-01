Slovenski kolesarji v sezoni 2018 spet merijo visoko

pripravil Kristijan Erjavec

Ljubljana, 13. januarja - V torek se bo v Avstraliji začela nova kolesarska sezona. Na prvi dirki svetovne serije ne bo Slovencev, teh bo v sezoni 2018 na najvišji ravni 11. Pred njimi je težka naloga, če želijo ponoviti izjemno lansko sezono, ki je bila najboljša v zgodovini slovenskega kolesarstva. Cilje so si že postavili, med njimi so tudi Giro, Tour in Vuelta.