Na sodišču nekdanji vodilni obeh cerkvenih Zvonov

Maribor, 10. januarja - Na mariborskem okrožnem sodišču se danes s predobravnavnim narokom začenja sojenje nekdanjim vodilnim v obeh propadlih cerkvenih holdingih Zvon Ena in Zvon Dva - Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku, Mateji Vidnar Stiplošek in Simonu Zdolšku. Specializirano državno tožilstvo jim očita naklepno ponarejanje in uporabo ponarejenih vrednostnih papirjev.