V MSUM simpozij Kaj je ime? ob razstavi Janez Janša

Ljubljana, 10. januarja - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) se danes začenja simpozij Kaj je ime?, ki spremlja razstavo Janez Janša. Udeleženci bodo obravnavali primere, v katerih imena med drugim postavljajo pod vprašaj subjektivnost, avtorstvo in režime poimenovanja, s poudarkom na preimenovanju in delu umetnikov Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše.