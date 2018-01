Razstava o Almi M. Karlin v CD podaljšana do 21. januarja

Ljubljana, 9. januarja - Zaradi izjemnega zanimanja je kulturnozgodovinska in antropološka razstava Kolumbova hči Alma M. Karlin v Galeriji Cankarjevega doma (CD) podaljšana do 21. januarja. V tem času bodo v CD organizirali štiri javna vodstva, in sicer 11., 18., 20. in 21. januarja.