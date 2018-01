Na protestih v Iranu naj bi aretirali 3700 ljudi

Teheran, 9. januarja - Na protivladnih protestih, ki so se v Iranu začeli konec decembra, je bilo po besedah enega od poslancev aretiranih kar 3700 ljudi, medtem ko se je doslej govorilo o 1000 do 1800 aretacijah. Novi podatki izhajajo iz seznama tajne službe in notranjega ministrstva, je danes dejal reformam naklonjen politik Mahmud Sadegi.