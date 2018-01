Razstava NSK: Od Kapitala do kapitala doslej najuspešnejša razstava Moderne galerije

Ljubljana, 9. januarja - Razstava Neue Slowenische Kunst: Od Kapitala do kapitala, ki je po Ljubljani gostovala v Van Abbemuseumu v nizozemskem Eindhovnu, moskovski galeriji Garage in madridskem muzeju Reina Sofia, kjer se je končala v ponedeljek, je doslej najuspešnejša razstava Moderne galerije. V Madridu so na njej našteli 295.000 obiskovalcev.