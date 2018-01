Francija in Kitajska sklenili večmilijardne posle

Peking, 9. januarja - Francija je s Kitajsko v okviru obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Pekingu sklenila več poslov s področja jedrske energije, letalstva in nekaterih drugih sektorjev, skupaj vrednih več milijard evrov. Državi želita krepiti trgovinske odnose med državama in zavračata očitke, da so investicije povezane s "plenjenjem" premoženja.