Odkritje na področju zdravljenja atrijske fibrilacije pri bolnikih z demenco

Ljubljana, 9. januarja - Švedska raziskava je pokazala, da imajo bolniki z demenco in atrijsko fibrilacijo, ki prejemajo zdravilo proti strjevanju krvi varfarin, nižje tveganje za ishemično možgansko kap, manjšo smrtnost in so brez višjega tveganja za možgansko krvavitev, so sporočili iz UKC Ljubljana in dodali, da je pri raziskavi sodelovala slovenska zdravnica Ana Šubic.