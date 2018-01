Zaradi padca v Innsbrucku bo Freitag izpustil tudi Kulm

Ljubljana, 9. januarja - Najboljši nemški smučarski skakalec to zimo Richard Freitag se je odločil, da bo izpustil svetovni pokal konec tedna v Bad Mitterndorfu. Iz nemške zveze so sporočili, da po padcu na tekmi novoletne turneje v Innsbrucku 26-letnik še ni nared in ne bo nastopil na letalnici na Kulmu, na kateri je z 244 metri še vedno rekorder Slovenec Peter Prevc.