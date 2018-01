V Centru in galeriji P74 bodo v prihodnjih letih raziskovali temo Laži in dejstva

Ljubljana, 9. januarja - V Centru in galeriji P74 bodo v prihodnjih štirih letih pozornost posvetili temi Laži in dejstva. V četrtek bodo v Kapsuli odprli razstavo Nevene Aleksovski, do konca leta pa med drugim ponudili skupinsko razstavo Zmagovite štiri in samostojno razstavo Sanje Iveković, se posvetili OM Produkciji in gostovali na sejmih v tujini.