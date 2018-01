V Piranu ponovno pozivajo k odstranjevanju okuženih palm

Piran, 9. januarja - Na območju piranske občine se nadaljuje akcija zatiranja palmovega vrtača. Gre za zelo trdovratnega in agresivnega škodljivca, ki ga je treba zatreti takoj, so sporočili z Okolja Piran. Zato je še posebej pomembno, da bo akcija ukrepanja na vseh vrtovih čim prejšnja in sočasna.