Program Neverjetna leta med najbolj učinkovitimi pomočmi staršem pri vzgoji otrok

Ljubljana, 9. januarja - Program Neverjetna leta, ki ga za starše z otroki v starosti od tri do osem let med drugim izvaja javni zavod Mala ulica v Ljubljani, pomeni eno od najbolj preverjenih in učinkovitih pomoči staršem pri vzgoji otrok. Je ena najlepših popotnic, ki jih starš lahko da otroku, so poudarili na današnji predstavitvi programa.