Na Ljubljanski borzi veliko zanimanje za Pozavarovalnico Sava

Ljubljana, 9. januarja - Na Ljubljanski borzi dan mineva v znamenju zadržane rasti indeksa SBI TOP. Ta je do okoli 11.40 pridobil 0,15 odstotka in se gibal malenkost nad ravnijo 809 točk. Izredno veliko zanimanje velja za delnice Pozavarovalnice Sava, s katerimi so borzni posredniki zaenkrat sklenili za 1,68 milijona evrov poslov.