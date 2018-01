V Zagrebu tudi danes nadaljevali sojenje proti LB in NLB

Zagreb, 9. januarja - Na zagrebškem občinskem sodišču so danes zavrnili zahtevo odvetnikov Ljubljanske banke (LB) in NLB za prekinitev ene od tožb Zagrebačke banke (Zaba) za prenesene devizne vloge proti Ljubljanski banki in NLB. Sodnica Irena Šafar je zavrnila tudi zahtevo tožnika, da bi prišlo do mirovanja postopka.