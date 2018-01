Nova premiera koprskega gledališča razmislek o staranju in smrti

Koper, 9. januarja - Gledališče Koper bo v petek na oder postavilo peto letošnjo premiero, igro italijanskega avtorja Furia Bordona Zadnje lune v režiji Dušana Mlakarja in z Borisom Cavazzo v glavni vlogi. Gre za igro o staranju in smrti, ki preiskuje tudi zapletene odnose med očetom in sinom.