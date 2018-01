Brežice, 9. januarja - Policisti preklicujejo iskanje 90-letnega Ivana Kežmana iz Malega Obreža, ki so ga pogrešali od 1. decembra lani. V ponedeljek so varnostni organi Bosne in Hercegovine obvestili Policijsko upravo Novo mesto, da so pogrešanega našli mrtvega v bosanskem kraju Brod. Po podatkih tamkajšnjih varnostnih organov zaenkrat niso našli znakov sumljive smrti.