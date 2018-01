Vihar ogrozil svetovni pokal v Wengnu, prvi trening odpovedan

Wengen, 9. januarja - Prvi trening smuka alpskih smučarjev pred svetovnim pokalom konec tedna v Wengnu za petkovo kombinacijo in sobotni smuk na Lauberhornu je odpovedan, so sporočili švicarski organizatorji. V noči na torek je območje zajel močan vihar s snegom in dežjem, veter je pihal v sunkih skoraj do 200 km/h in povzročil ogromno škodo na infrastrukturi.