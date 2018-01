Ljubljanski mestni svetniki danes o podaljšanem času plačevanja parkirnin

Ljubljana, 29. januarja - Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali predlog občine o spremembah sistema plačevanja parkirnin. Občina bi podaljšala čas, v katerem se plačuje parkirnina, in sicer tako, da bi bilo treba od petka do sobote parkirnino plačati že od 7. ure naprej. V soboto bi morali vozniki po predlogu občine parkirnino plačati do 15. ure.