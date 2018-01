Preoblikovanje britanske vlade v senci kaosa in odstopa ministrice

London, 9. januarja - Težko pričakovano preoblikovanje vlade britanske premierke Therese May je zajelo le nekaj manj vidnih položajev, medtem ko vsi najbolj izpostavljeni ministri ostajajo na svojih mestih. Spremembe, ki so jih mediji označili kot zgolj kozmetične in kaotične, je zasenčil tudi odstop ministrice za izobraževanje, ki ni hotela sprejeti novega položaja.