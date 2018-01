Delo: Dan kot vsi drugi (9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Opazovalci dogajanja v Pjongjangu so pred koncem leta radovedno čakali na severnokorejski tiskani koledar za leto 2018. Namesto strogih vojakov in partijskih komisarjev so na fotografijah pejsaži zimskih parkov in pomladnih hribov. Čisto običajen kič. Vse to je znak, da se Severna Koreja spreminja, piše v Delu Zorana Baković.