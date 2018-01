Bojevniki utrdili položaj na čelu NBA, visok poraz podprvakov

Oakland, 9. januarja - Ekipa Golden State Warriors, branilka naslova severnoameriške košarkarske lige NBA, je doma premagala Denver Nuggets s 124:114 in se utrdila na čelu lige. Podprvaki, igralci Cleveland Cavaliers, pa so na gostovanju doživeli visok poraz proti Minnesota Timberwolves, ki so slavili s 127:99.