Kolumbijec Reinaldo Rueda novi selektor Čila

Santiago de Chile, 9. januarja - Kolumbijec Reinaldo Rueda je odstopil z mesta trenerja pri brazilskem nogometnem prvoligašu Flamengu, da bo sedel na selektorski stolček čilske nogometne reprezentance, so sporočili iz brazilskega kluba. Novico, da bo 60-letnik prevzel vodenje la roje do konca mundiala 2022 v Katarju, so potrdili tudi pri čilski nogometni zvezi.